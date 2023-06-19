Молдавский борец завоевал золото чемпионата Европы

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Александру Борш выиграл золотую медаль в категории до 80 кг на чемпионате Европы среди спортсменов до 17 лет. Соревнования проходили с 15 по 18 июня в Тиране (Албания).

Александру является учеником Республиканского спортивного лицея, мастером спорта, двукратным чемпионом Европы. В Тиране наш спортсмен одолел соперников из Беларуси, Румынии, Германии и Болгарии, а в финале победил представителя Армении, пишет moldpres.md.

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