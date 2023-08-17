Молдавский борец завоевал бронзу на чемпионате мира среди молодёжи

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Борец Евгений Михалчан завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди молодёжи до 20 лет в Иордании.

Он одержал четыре победы в весовой категории 86 кг. Побеждённые им борцы – Али Шакриев из России, Улукбек Сооромбеков из Кыргызстана, Амирхоссейн Ализадехшахколаи из Ирана и Мушег Мкртчян из Армении. Евгений Михалчан уступил в полуфинале лишь борцу Фумии Игараши из Японии, пишет ipn.md.

Ещё четыре молдавских борца – Дмитрий Карастоянов, Ион Берги, Павел Граур и Ион Марку – вошли в переквалификацию.

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