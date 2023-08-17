Молдавский борец завоевал бронзу на чемпионате мира среди молодёжи

Молдавский борец завоевал бронзу на чемпионате мира среди молодёжи

Борец Евгений Михалчан завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди молодёжи до 20 лет в Иордании.

Он одержал четыре победы в весовой категории 86 кг. Побеждённые им борцы – Али Шакриев из России, Улукбек Сооромбеков из Кыргызстана,  Амирхоссейн Ализадехшахколаи из Ирана и Мушег Мкртчян из Армении. Евгений Михалчан уступил в полуфинале лишь борцу Фумии Игараши из Японии, пишет ipn.md.

Ещё четыре молдавских борца – Дмитрий Карастоянов, Ион Берги, Павел Граур и Ион Марку – вошли в переквалификацию.

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