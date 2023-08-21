Молдавский борец завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди юношей

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Борец греко-римского стиля Ростислав Коваль завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди юношей до 20 лет в Иордании.

Он одержал четыре победы в весовой категории 97 кг над турком Мухиттином Хельвачи, туркменом Юсупом Беллиевым, Хуаном Бланко из Венесуэлы и армянином Аршаком Гегамяном. Ростислав потерпел поражение в полуфинале от грузина Гора Айвазяна.

Ранее на этом чемпионате молдаванин Александр Соловей завоевал серебряную медаль. В финале в весовой категории 77 кг он уступил иранцу Алирезе Абдевали, пишет ipn.md.

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