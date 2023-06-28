Молдавский боец ​​муай тай завоевал золото Европейских игр в Польше

Молдавский боец ​​муай тай завоевал золото Европейских игр в Польше

Артём Ливадарь принёс Республике Молдова первую золотую медаль проходящего в Кракове состязания.

Ливадарь – мастер спорта международного класса, одержал три победы в весовой категории до 81 кг. Он победил бронзового призёра мира 2023 года Билала Бауш-Шареуф из Франции в предварительных соревнованиях, а в полуфинале сломил чемпиона Европы 2022 года Эниса Юнусоглу из Турции. В финале наш боец ​​одержал победу над украинцем Егором Скурихиным, впервые принеся Республике Молдова титул чемпиона Европы по тайскому боксу.

Спортсмен и его тренеры получат денежные призы от Министерства образования и исследований, пишет moldpres.md.

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