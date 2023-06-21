Молдавские ВУЗы получат дополнительное финансирование

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ВУЗы Молдовы в этом году получат дополнительное финансирование из бюджета в размере 33 млн леев (1,65 млн евро). Деньги пойдут на модернизацию университетской инфраструктуры.

Так, на ремонт зданий и учебных аудиторий будет выделено 19,1 млн леев, на улучшение условий в студенческих общежитиях — 11,9 млн леев, ещё 2 млн леев — на оснащение лабораторий и учебных аудиторий.

Дополнительное финансирование получат следующие высшие учебные заведения: Государственный университет Молдовы, Технический университет Молдовы, Государственный педагогический университет им. Иона Крянгэ, Молдавская экономическая академия, Государственный университет им. Алеку Руссо в Бельцах, Государственный университет им. Григория Цамблака в Тараклии, Государственный университет им. Богдана Петричейку-Хашдеу в Кагуле, Государственный университет физического воспитания и спорта, пишет moldpres.md.

13 университетов и педагогических колледжей в настоящее время проходят обширный процесс модернизации. Министерство образования выделило 289 млн леев на 20 проектов по улучшению учебной инфраструктуры.

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