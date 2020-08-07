Молдавские вузы объявили первые результаты зачисления

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Университеты Молдова завершили приемную кампанию и сегодня объявили промежуточные результаты. Оригиналы документов будут представлены с 8 по 18 августа, а окончательные результаты будут обнародованы 20 августа.

В большинстве вузов будет организован второй тур, дополнительная приемная сессия пройдет для не занятых мест. В этом случае документы можно отправлять в режиме онлайн с 20 по 27 августа, промежуточные результаты будут объявлены 28 августа, а представление оригиналов состоится до 30 августа. Окончательные результаты будут объявлены 31 августа, передаёт moldpres.md.

Прием в высшие учебные заведения Молдовы начался 27 июля. В условиях пандемической ситуации и чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения в стране организация приема на программы бакалавриата и магистратуры происходила в режиме онлайн.

В настоящее время в Молдове существует 18 высших учебных заведений. Согласно статистическим данным, в минувшем учебном году количество студентов составило 60,6 тысячи человек, что примерно на пять тысяч студентов меньше, чем в предыдущем году обучения. Количество студентов в государственных учреждениях составило 50,6 тыс. человек – 83,5% от общего количества студентов всех вузов страны.

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