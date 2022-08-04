Молдавские вузы объявили первые результаты зачисления

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Университеты Молдовы завершили первый этап приёмной кампании и объявили промежуточные результаты. В течение августа будут организованы дополнительные приёмные сессии на незанятые места.



В вузы Республики Молдова будут приняты за счёт средств государственного бюджета 8 732 человека в соответствии с планами приёма на 2022-2023 учебный год, утверждёнными правительством.

Так, по 26 общеобразовательным направлениям планируется приём 5 307 человек на лиценциат и интегрированное высшее образование, что на 207 человек больше по сравнению с прошлым годом. Учитывая острую потребность в учителях, а также в специалистах для детей с особыми образовательными потребностями, увеличилось количество бюджетных мест по педагогическим наукам и социальной работе. Также увеличено число бюджетных мест для консультантов в цифровой сфере, разработчиков онлайн-контента и дизайнеров мультимедиа с учетом роста спроса на рынке труда.

На магистратуру (II цикл) предусматривается приём 2 864 человек, а в резидентуру и клинический секундариат – 455 человек, при этом резидентура является обязательной для профессиональной подготовки врачей и фармацевтов.

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