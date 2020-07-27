Молдавские вузы начали приём документов абитуриентов

0

Приём в высшие учебные заведения Республики Молдова стартовал сегодня. В контексте ситуации с пандемией и чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения в стране процесс будет осуществляться в режиме онлайн.

По словам министра образования, культуры и науки Игоря Шарова, для обеспечения бесперебойного приема заявлений и документов будут использоваться различные информационные технологии, доступные и необходимые для безопасности кандидатов и сотрудников приемных комиссий, передаёт moldpres.md.

– Вузы должны привлекать как можно меньше своих кадров к процессу подачи заявок, за исключением физического присутствия для представления очень небольшого числа кандидатов, которые не имеют соответствующих цифровых средств, – объяснил он.

Министерство установило для всех вузов общие сроки для организации и проведения конкурса на поступление. Так, онлайн-подача документов абитуриентов будет проходить с 27 июля по 4 августа, 7 августа будет объявлено о промежуточных результатах. Предоставление оригиналов документов в выбранное учреждение будет возможно с 8 по 18 августа в соответствии с графиком поэтапного доступа, установленным учреждением, в различных учебных корпусах, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и защиты от COVID-19 персонала и студентов. Окончательные результаты будут объявлены 20 августа.

В настоящее время в Республике Молдова насчитывается 18 государственных высших учебных заведений. Согласно статистическим данным, в последний год обучения число студентов составило 60,6 тысяч человек, что почти на пять тысяч студентов меньше, чем в предыдущем году обучения. Количество студентов в госучреждениях составило 50,6 тысяч, или 83,5% от общего количества студентов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.