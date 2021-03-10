Молдавские врачи не торопятся вакцинироваться препаратом AstraZeneca, а почти у 300 привитых медработников выявлены побочные эффекты

Молдавские врачи не торопятся вакцинироваться препаратом AstraZeneca, а почти у 300 привитых медработников выявлены побочные эффекты

7367 сотрудников медицинской системы или всего 0,2% населения страны вакцинированы на данный момент от COVID-19. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщило руководство Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. 

Согласно представленной информации, у 271 медработника выявлены побочные эффекты. Это жар, озноб, слабость и боль в месте инъекции.

Специалист по иммунизации министерства Нинель Ревенко отметила, что в настоящее время процесс вакцинации не может быть ускорен из-за отсутствия доз прививки. Однако в конце этого месяца ожидается поступление в страну 21 тысячи доз AstraZeneca и нескольких тысяч доз Pfizer. Еще 70 000 доз вакцины прибудут в Молдову в апреле, когда, по словам представителей ведомства, можно будет перейти ко второму этапу иммунизации, пишет moldpres.md.

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