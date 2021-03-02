Молдавские врачи не хотят вакцинироваться препаратом AstraZeneca (ФОТО)

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Врачи Комрата и Чадыр-Лунги отказываются вакцинироваться от коронавирусом препаратом AstraZeneca. Об этом медики уведомили Национальное агентство общественного здоровья.

Telegram-канал “Bazar politic” опубликовал письма врачей. В них отмечается, что в республиканских больницах Комрата и Чадыр-Лунги нет желающих привиться данным препаратом.

1 марта украинская пресса сообщила, что от вакцинации AstraZeneca отказываются и одесские медики, пишет ntv.md.

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