Молдавские военные приняли участие в Параде Победы. Игорь Додон приветствовал их стоя (ВИДЕО)

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75 военнослужащих Роты почетного караула Национальной армии Молдовы приняли участие в грандиозном Параде Победы. Они прошли по Красной площади. Парадный расчет возглавил капитан Виталий Жосу.

Президент Игорь Додон приветствовал наших военных стоя.

– В эти минуты по Красной площади прошли 75 богатырей Роты почетного караула Национальной армии Республики Молдова! Они достойно представили нашу страну рядом с военными других стран. Молодцы! Это минуты особой гордости за Молдову, за весь наш народ, за всех соотечественников, в какой бы стране они ни находились! – подчеркнул глава государства.

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