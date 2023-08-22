Молдавские военнослужащие участвуют в многонациональных учениях в Грузии

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Солдаты Национальной армии участвуют в многонациональных учениях “Agile Spirit 2023”, которые проходят с 19 августа по 2 сентября в Грузии.

По словам начальника контингента Николае Ожога, в учениях задействован взвод офицеров, сержантов и солдат, которые будут взаимодействовать с коллегами из более чем 30 государств. Целью учений является наращивание возможностей и повышение оперативной совместимости между армиями стран-партнёров.

Участие молдавских военных в учениях “Agile Spirit 2023” является частью Плана внешней деятельности Минобороны и Национальной армии на текущий год, пишет moldpres.md.

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