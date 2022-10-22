Молдавские виноградари ориентируются на производство ранних бессемянных сортов

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Притом, что площадь коммерческих плантаций столового винограда в Молдове составляет приблизительно 20 тыс. га, на виноградники бессемянных сортов приходится лишь около 30 га (около 45% из них занято сортом «Кишмиш Лучистый»). Между тем, потребители наиболее богатых стран — как на глобальном Западе, так и на Востоке – в данный момент явно предпочитают именно бессемянный виноград.

Принимая во внимание эту рыночную тенденцию, молдавские виноградари при поддержке донорских, государственных и научных структур попытаются в неё встроиться, т.е. изменить ассортимент.

Теперь в госреестре рекомендованных для производства сортов сельхозкультур значится восемь бессемянных сортов винограда, большинство создано молдавским Научно-практическим институтом плодоводства и пищевых технологий ISPHTA. Как полагают специалисты Ассоциации производителей и экспортёров винограда РМ, среди них есть сорта, потенциально способные стать важной коммерческой позицией виноградарской отрасли страны — не только на внутреннем рынке, но и за рубежом.

Один из них – розовый бессемянный «Кишмиш Лучистый». Этот сорт разработан местным НПИ в конце 80-х гг. прошлого века, одновременно с широко известным сортом винограда «Молдова». Среднеспелый «Кишмиш Лучистый» при всех его достоинствах тогда считался не очень устойчивым к вымерзанию в холодные зимы (этими недостатки в той или иной мере свойственны и остальным молдавским бессемянным сортам винограда). Однако по мере изменения (потепления) климата, выращивание этих сортов становится всё более возможным с меньшим риском. Особенно в случае, если для каждого местного бессемянного сорта винограда будет детально проработана агротехнологическая карта выращивания (чего на данный момент, к сожалению, ещё нет).

С 2023 года институт ISPHTA будет способен предложить виноградарям Молдовы значительное количество безвирусного посадочного материала винограда «Кишмиш Лучистый». Производство столового винограда бессемянных сортов в стране планирует поддержать новый донорский Проект «Конкурентоспособность и устойчивость села» PCRR/USAID.

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