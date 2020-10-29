Молдавские виноделы завоевали множество медалей на конкурсе в Азии

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Представляющие Молдову виноделы завоевали 57 наград на крупнейшем профильном конкурсе “Asia Wine Trophy 2020”, который проходил с 11 по 14 октября в Южной Корее.

Большую золотую медаль получили 2 производителя. Ещё 32 молдавских вина получили золотые медали и 23 – серебряные, сообщает moldpres.md.

На конкурсе наша страна выступила с более чем 120 образцами вин, 106 из которых были поддержаны Национальным бюро винограда и вина (ONVV). Всего было зарегистрировано более 4 тысяч образцов вин из 34 стран, которые оценивали 140 специализированных международных судей.

Качество наших вин всё больше ценится за рубежом, а успехи наших виноделов показывают, что азиатский рынок открыт для вин Молдовы. Для Национального бюро винограда и вина этот результат является гордостью и мотивирует нас максимально интенсивно продвигать на международной арене самый конкурентоспособный продукт страны, – высказалась заместитель директора Национального бюро винограда и вина Ирина Быстрицки.

В этом году в программе “Asia Wine Trophy” Молдова была представлена ​​как страна с крупнейшими винными галереями в мире.

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