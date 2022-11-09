Молдавские виноделы завоевали 39 медалей на конкурсе в Канаде

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Виноделы из Молдовы участвовали в престижном конкурсе в Канаде и привезли домой 39 медалей, в том числе три награды Grand Or, 29 золотых и 7 серебряных медалей.

В этом году благодаря финансовой поддержке Национального бюро винограда и вина 64 наименований вин от 26 компаний приняли участие в конкурсе Selections Mondials des Vins Canada. Всё больше производителей вина, как крупных компаний, так и небольших виноделен, доказывают всему миру, что в Молдове есть хорошие, качественные вина, достойные стать в ряд с мировыми производителями, — сообщили в USAID, пишет moldpres.md.

USAID поддерживает винодельческую отрасль Молдовы с 2005 года.

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