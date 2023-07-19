Молдавские виноделы могут воспользоваться грантами для диверсификации экспортных рынков

0

Агентство США по международному развитию (USAID) объявляет о запуске Грантовой программы по продвижению экспорта молдавского вина с целью поддержки виноделов в диверсификации экспортных рынков, устойчивого роста и укрепления позиций молдавского вина в мире. Презентация состоится 20 июля в Mediacor.

Бюджет программы грантов, являющейся частью Проекта USAID по повышению конкурентоспособности и устойчивости сельских районов в Молдове, составляет 13 миллионов леев (650 тысяч евро).

Его цель — стимулировать продажи и диверсифицировать экспорт качественных вин, способствуя доступу к нетрадиционным рынкам. Поддерживая маркетинговую и рекламную деятельность, мы хотим создать положительный имидж молдавского вина на этих рынках, — пояснили в USAID.

Молдавские экспортёры вина могут подать заявку на получение гранта в размере до одного миллиона леев на компанию в зависимости от категории бизнеса. Критерии приемлемости, отбор и оценка проектов будут учитываться в ходе конкурсного процесса. Предполагается, что около 20 компаний винодельческого сектора получат безвозвратную финансовую поддержку, пишет moldpres.md.

Крайний срок подачи заявок — 30 ноября. Инициатива осуществляется в стратегическом партнёрстве с Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова и Национальным бюро винограда и вина.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.