Молдавские вина завоевали 47 медалей на конкурсе во Франции

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47 медалей завоевали произведённые в нашей стране бутилированные вина на конкурсе “Challenge International du Vin”, который проходил в городе Бур, Франция.

В этом году Республика Молдова была приглашена на конкурс в качестве почётного гостя. Такие результаты были получены благодаря стараниям и работе виноделов, объединённых под брендом страны “Wine of Moldova” (“Вина Молдовы”) и Национальным бюро винограда и вина (НБВВ), передаёт moldpres.md.

Винодельческие компании страны прислали на конкурс 186 образцов вина и смогли получить отличные оценки жюри, в состав которого входило 800 человек. “Вино Молдовы” было удостоено 24 золотых, 18 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Благодаря постоянно растущему качеству и усилиям отечественных виноделов, молдавская винодельческая промышленность продолжает добиваться заметных успехов и всё больше ценится зарубежными потребителями. Национальное бюро винограда и вина будет продолжать продвигать качественные вина и поддерживать инициативы и программы по развитию отрасли. Медали, полученные на этом важном конкурсе, показывают, что мы производим качественный продукт и должны продолжать развиваться в этом направлении, – отметил директор Национального бюро винограда и вина Георгий Арпентин.

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