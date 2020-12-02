Молдавские вина вновь отмечены наградами международных конкурсов

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Пять вин, произведенных в нашей стране, получили Grand Gold – высшую награду, присуждаемую на «Sélections Mondiales des Vins Canada», которое считается самым престижным конкурсом в Северной Америке. Таким образом, молдавские вина вошли в топ-50 самых популярных вин.

Также в конце ноября молдавские вина установили новый рекорд на международном конкурсе «Galicja Vitis» в Польше, где завоевали 72 золотые медали. Полученные награды – результат совместных усилий и тесного сотрудничества виноделов, объединившихся под брендом страны «Вина Молдовы», и Национальным бюро винограда и вина – популяризатором качественных молдавских вин, передаёт moldpres.md. По количеству завоеванных медалей Молдова находится на пьедестале почета после Италии (13 больших золотых медалей) и Франции (9 наград Grand Gold).

В этом году Молдова была представлена ​​на конкурсе 27 винодельческими предприятиями страны, которые показали 105 образцов вин. На предыдущем этапе соревнований Galijca Vitis в Польше нашей стране удалось завоевать 27 золотых медалей, в том числе Champion Grand Gold и Champion Gold.

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