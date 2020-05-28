Молдавские вина пользуются большим успехом в Южной Корее

Впервые два вина, произведенные в Республике Молдова, были включены в винную карту одного из ресторанов Сеула, отмеченного звездой Мишлен. Так, молдавское вино добилось новых успехов на международном уровне, а Южная Корея становится страной, которая на самом высоком уровне ценит продукт нашей национальной гордости.

Новое достижение связано с постоянными усилиями виноделов, объединенных под девизом отечественного бренда «Молдавское вино. Живая легенда», который продвигает Национальное бюро винограда и вина. Успех связан с деятельностью бюро, проводимой для повышения качества бутилированных вин. Эта структура отвечает за развитие винодельческого сектора Республики Молдова и за управление брендом страны «Молдавское вино. Живая легенда». Успех становится всё более важным, поскольку азиатские страны, включая Южную Корею, попадают в категорию нетрадиционных экспортных рынков бутилированных вин с высокой добавленной стоимостью.

– Молдавские виноделы продолжают завоевывать азиатский рынок. В эти дни Академия винной культуры в городе Чонджу (Jeonju Wine Culture Academy) организует «Клуб молдавского вина в Корее». Инициатива принадлежит директору академии Хёнгмину Парку, который также является владельцем винного магазина (Winegimont Wine Shop), в котором на полках есть и молдавские вина. А в конце июня на южнокорейском рынке появится книга о молдавских винах и винодельнях, написанная вице-президентом Корейской ассоциации сомелье Чан Джун Парком. В то же время в конце мая известный южнокорейский сомелье Кибеом Сонг проведет урок, посвященный молдавскому вину, в Университете культуры и искусств в Сеуле, в ходе которого попросит студентов продегустировать некоторые экземпляры молдавских вин, – сообщили в бюро.

Кроме этих мероприятий, которые проводились при прямой поддержке Бюро, третий год подряд молдавские виноделы примут участие в международных конкурсах “Daejeon International Wine Festival 2020” и “Asia Wine Trophy 2020”, которые пройдут 11-14 октября 2020 года. Это часть стратегического плана развития винодельческой отрасли нашей страны, внедряемого Национальным бюро винограда и вина, передаёт moldpres.md.