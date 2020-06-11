Молдавские вина получили 64 медали на конкурсе в Румынии

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Молдавские вина удостоены 54 золотых и 10 серебряных медалей на одном из самых важных международных винных конкурсов в Восточной Европе ICWB Vinarium, который проходил в Румынии под эгидой Международной организации винограда и вина и Международной федерации крупных винных конкурсов.

Участие Республики Молдова в этом мероприятии стало возможным при поддержке Национального бюро винограда и вина. Наша страна представила на конкурс 166 образцов, а всего участвовало 850 образцов из 12 стран мира. Как отметил директор Национального бюро винограда и вина Георге Арпентин, в период после пандемии для виноделов крайне важно адаптироваться к новым реалиям. Так, проводимые в Интернете конкурсы и дегустации стали подходящим решением для оценки работы, представленной молдавскими виноделами, собранными под винным брендом страны «Вино Молдовы. Живая легенда», передаёт moldpres.md.

– Первые награды, полученные на этом региональном конкурсе, важны для нас и являются стимулом для винодельческого сектора, который серьезно пострадал от последствий пандемии, – сказал Арпентин.

В этом году ICWB Vinarium отличался судейством более 850 представленных образцов. Так, образцы объемом 100 мл были отправлены курьером всем 36 судьям из 12 стран мира, включая Румынию, Хорватию, Кипр, Францию, Германию, Грецию, Венгрию, Италию, Молдову, Нидерланды, Швейцарию и Великобританию.

Статистические данные показывают, что более 85% вин, производимых в нашей стране, продаются на зарубежных рынках. Румыния занимает первое место среди стран-импортеров молдавских вин.

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