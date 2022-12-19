Молдавские вина отличились на конкурсе в Израиле

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Молдова завоевала 15 золотых и серебряных медалей на международном конкурсе вин в Израиле TerraVino, проходившем с 12 по 15 декабря.

– Наша страна представила более 30 вин и завоевала несколько золотых и серебряных медалей, что является для нас честью. И Израиль, и Республика Молдова — производители вина, наши винодельческие промышленности дополняют друг друга. Есть вина, которые уже представлены на израильском рынке, мы хотим увеличить это число, — заявил посол РМ в Израиле Алекс Ройтман, пишет moldpres.md.

Участие молдавских вин в конкурсе стало возможным благодаря поддержке Национального бюро винограда и вина.

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