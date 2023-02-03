Молдавские вина экспортируются более чем в 70 стран

0

Вина, произведённые в Молдове, экспортируются более чем в 70 стран мира, а доля винодельческого сектора составляет 3% ВВП страны и 8% стоимости экспорта. Такие цифры представили на конференции по виноградарству «Сотрудничество ЕС и Восточного партнёрства в сфере виноградарства: привлекательность сектора и рыночные возможности».

Мероприятие прошло в рамках выставки «Сделано в Молдове». Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Серджиу Харя сказал, что винодельческая промышленность — одна из важнейших отраслей национальной экономики. По его словам, в винодельческом секторе занято около 150 тысяч человек или около 27% сельского населения.

Присутствовавший на мероприятии министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля заявил, что отрасль виноделия — одна из самых важных в РМ с большим потенциалом роста, пишет moldpres.md.

Участники конференции обсудили вызовы и возможности винного сектора, а эксперты в этой области поделились результатами актуальных исследований и проинформировали о новых тенденциях и требованиях рынка.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.