Молдавские вина были представлены китайским потребителям

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Девять отечественных производителей вина представили свою продукцию китайской публике на крупном винодельческом мероприятии.

По данным Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, это масштабное событие в области виноделия направлено на популяризацию винного наследия и оказания помощи экспортёрам вина.

Объем торговли между Китаем и Молдовой увеличился с 70 000 долларов США в начале установления дипломатических отношений до 849 миллионов долларов США в 2021 году. Китай стал четвёртым по величине торговым партнёром Молдовы, пишет moldpres.md.

В настоящее время Китай является одним из основных экспортных рынков для молдавского вина, которое всё больше и больше ценят китайские потребители.

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