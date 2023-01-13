Молдавские туркомпании вынуждены отменять брони на зимний отдых

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Несмотря на то, что в этом сезоне горные отели предлагают более низкие цены, молдаване ими не особо интересуются. Туристы в основной массе переориентировались на более тёплые направления.

Из-за отсутствия снега половина европейских трасс закрылась, говорит менеджер местного туристического агентства Артём Няга. Тем, кто всё же хочет увидеть снег в этом сезоне, приходится выбирать самые высокие места Альп, пишет ntv.md.

В этом году хорошо, что ограничения, связанные с COVID-19, практически повсеместно сняты, людям стало намного легче путешествовать по горным направлениям. Однако в этом году нам не повезло со снегом. Снег практически отсутствует на горных вершинах курортов Болгарии, Румынии, Германии, Италии. В Австрии кое-где ещё лежит снег, кое-где ещё в Италии, Франции, а на остальных курортах, к сожалению, нет, – рассказал Артём Няга.

Бесснежная зима в горах заставила многих наших граждан отменить уже забронированные путёвки. Этот факт доставляет туристическим агентствам и отелям, с которыми они сотрудничают, много хлопот. Курорт Буковель, который зимой был самым востребованным у молдаван, исчез из предложений турфирм. Теперь в списке остались Румыния и Болгария.

Помимо умеренных цен, владельцы отелей стараются привлечь туристов развлекательными программами, но и эти мероприятия во многом зависят от капризов погоды. Так как в этом сезоне горы перестали привлекать, молдаване переориентировались на путешествия в большие города или в более тёплые места, пишет источник.

Предлагаем сити-брейки, они сейчас достаточно востребованы, их много, они доступны по цене. Предлагаем Вену, Прагу, Париж, Барселону, Стамбул. Если туристы хотят море, солнце, очевидно, это Египет. На данный момент он остаётся в топе, здесь всё есть, море, солнце и всё остальное, – подытожил менеджер турагентства.

Учёные сходятся во мнении, что аномально высокие температуры вызваны антропогенными изменениями климата и что экстремальные погодные явления станут более частыми, интенсивными и продолжительными, если правительства стран и граждане не сократят выбросы углерода.

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