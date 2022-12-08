Молдавские трейдеры рассчитывают на активизацию экспорта яблок в Румынию с начала января 2023 года

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Операторы молдавского фруктового рынка ожидали роста поставок яблока на румынский рынок в декабре текущего года. Но, как отмечают представители организаций плодоводов Молдовы, явного оживления по сравнению с ноябрьским показателем (по сведениям EastFruit, он составил чуть более 600 тонн) пока нет.

Однако обнадёживающие признаки повышения спроса на импортное яблоко со стороны румынских оптовых покупателей в конце ноября уже появились. Сети супермаркетов начали закупать польское яблоко – крупного калибра, но не идеальных других параметров качества. На фоне местной румынской продукции оно выглядит выигрышно, но, как считают молдавские трейдеры, их товар «с точки зрения качества вполне конкурентоспособен в сравнении с тем польским яблоком, которое в данный момент продаётся в сетях Румынии».

Другое дело, что румынские ритейлеры готовы купить, в частности, молдавский «Голден Делишес» по цене не более 10-11 леев/кг, в картонном ящике и уже в Румынии. То есть, для гарантированно прибыльного экспорта на румынский рынок закупочная цена на этот товар в Республики Молдова должна быть не выше 4-6 леев/кг.

Между тем, на молдавском рынке оптовые закупочные цены на яблоко «Голден Делишес» с конца ноября стабилизировалась в среднем на уровне 7 леев/кг. Соответственно, экспортировать качественную продукцию по более низкой цене трейдеры не видят смысла.

В начале декабря молдавские экспортеры отправляют в Румынию лишь небольшие партии яблока «Айдаред», «Флорина», «Ред Чиф» и др.

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