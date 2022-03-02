Молдавские телеканалы обязали выключить российские передачи

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Поставщики и распространители теле- и радиоуслуг в Молдове должны приостановить трансляцию и ретрансляцию всех программ, за исключением художественных и короткометражных фильмов и развлекательных программ, произведённых в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Речь идёт в том числе о передачах, созданных в Российской Федерации и Беларуси. Соответствующее решение сегодня приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Нововведение не распространяется на программы, произведённые в ЕС, США и Канаде. Их можно будет показывать как раньше.

Комиссия также постановила, что Совет по аудиовизуалу сможет приостанавливать в период чрезвычайного положения действие лицензий на вещание телеканалов и их ретрансляцию.

Решение вступает в силу с момента принятия.

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