Молдавские танцоры завоевали золото на соревнованиях в Германии

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Молдавские танцоры завоевали золотую медаль на международном чемпионате, который проходит в немецком городе Штутгарт.

Наши участники набрали 110,5 балла в категории World Team Cup Youth. Второе место разделили спортсмены из Румынии и Литвы, на четвертом оказалась Германия, пятом — Болгария, шестом — Чехия, передает diez.md.

Кроме того, в категории Open Junior I Latin пара танцоров из Молдовы Штефан Манту и Емилиана Прокопчук заняли второе место.

Также серебро завоевали в категории Kinder I Sechs Tänze Арсений Бровкин и София Северин.

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