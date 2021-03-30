Молдавские таможенники прошли обучение по определению поддельных вакцин

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Более 80 сотрудников молдавской таможни приняли участие в серии вебинаров по противодействию незаконному обороту поддельных вакцин против COVID-19: Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Мероприятия прошли под эгидой Всемирной таможенной организации.

В ходе тренинга была предоставлена ​​информация об основных характеристиках и особенностях вакцин против COVID-19, пишет moldpres.md.

– Цель онлайн-мероприятий – повышение осведомленности об опасности, которую представляет распространение поддельных вакцин против COVID-19. Таможенная служба Республики Молдова и таможенные службы всего мира будут лучше подготовлены к выявлению и недопущению незаконного оборота поддельных вакцин против COVID-19, – говорится в пресс-релизе ведомства.

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