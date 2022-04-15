Молдавские старшеклассники могут принять участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена»

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Путёвка в лагерь «Артек», поступление в один из лучших российских вузов и путешествие по уникальным туристическим маршрутам России – призы, которые смогут получить победители конкурса «Большая перемена».

К участию в третьем сезоне самого масштабного проекта для детей и подростков приглашаются старшеклассники – граждане зарубежных государств, проживающие в России или за её пределами и владеющие русским языком. Регистрация открыта на сайте bolshayaperemena.online.

Финал нового сезона «Большой перемены» для иностранных участников пройдёт в июле

в Международном детском центре «Артек». Путевки в легендарный лагерь на трёхнедельную смену, в рамках которой и состоится финал конкурса, станут призом для 500 учащихся старших классов.

100 победителей, получивших наибольшее количество баллов по итогам всех конкурсных испытаний, смогут бесплатно пройти обучение в лучших российских вузах. Ещё 50 школьников отправятся в уникальные авторские туры по России в рамках программы «Больше, чем путешествие».

Конкурс «Большая перемена» – это проект, в котором, в отличие от традиционных школьных олимпиад, оценивается не академическая успеваемость, а знания и навыки, которые пригодятся каждому подростку в современном мире, такие как умение работать в команде, творческое мышление, способность находить нестандартные решения непростых задач. Конкурс проходит по 12 вызовам – от науки и технологий до искусства и творчества. Партнёрами проекта выступают крупнейшие российские компании, ведущие вузы и общественные движения.

Партнёром международного трека конкурса «Большая перемена» является Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

КОНТАКТЫ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАСТНИКОВ:

Ковешникова Дарья, +7 (985) 682-34-25, international@peremena.team

dkoveshnikova@peremena.team

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