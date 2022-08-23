Молдавские спортсмены завоевали рекордное количество медалей на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике

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На соревнованиях, проходивших с 10 по 18 августа в Польше, национальная сборная Республики Молдова завоевала 13 медалей – рекордное количество для чемпионата такого масштаба.

В турнире приняли участие представители 29 стран, пишет moldpres.md.

Республику Молдова представляли десять спортсменов, которые добились следующих результатов: Чеорнополк Анастасия в категории 81 кг до 15 лет – золотая медаль (в рывке), серебряная медаль (в толчке) и серебряная медаль (в общем зачёте); Чуботару Александрина в категории 64 кг до 17 лет – серебряная медаль (в рывке), серебряная медаль (в толчке) и серебряная медаль (в общем зачёте); Данилов Габриэл в категории 55 кг до 15 лет – серебряная медаль (в толчке) и бронзовая медаль (в общем зачёте); Балджи Александр в категории 67 кг до 15 лет – серебряная медаль (в рывке) и бронзовая медаль (в общем зачёте); Чуботару Даниэл в категории 89 кг до 17 лет – серебряная медаль (в рывке) и бронзовая медаль (в общем зачёте); Нягу Александру в категории 89 кг до 15 лет – бронзовая медаль (в толчке) и 4 место (в общем зачёте).

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