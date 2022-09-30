Молдавские спортсмены завоевали медали на парачемпионате Европы по пауэрлифтингу

0

Национальная паралимпийская сборная Республики Молдова добилась выдающихся результатов на парачемпионате Европы по пауэрлифтингу, который проходил с 24 по 29 сентября в Тбилиси.

Как сообщили в Министерстве образования, Штефан Рошка завоевал две серебряные медали в категории до 107 кг. Лариса Мариненкова взяла “серебро” и “бронзу” в весовой категории до 73 кг. Егор Брикульский, впервые приняв участие в состязании, стал чемпионом Европы среди юниоров в весовой категории 80 кг. А Денис Раюл занял третье место, пишет moldpres.md.

Чемпионат в Тбилиси был обязательным этапом квалификации на Паралимпийские игры в Париже, которые пройдут в 2024 году.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.