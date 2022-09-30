Молдавские спортсмены завоевали медали на парачемпионате Европы по пауэрлифтингу

Молдавские спортсмены завоевали медали на парачемпионате Европы по пауэрлифтингу

Национальная паралимпийская сборная Республики Молдова добилась выдающихся результатов на парачемпионате Европы по пауэрлифтингу, который проходил с 24 по 29 сентября в Тбилиси.

Как сообщили в Министерстве образования, Штефан Рошка завоевал две серебряные медали в категории до 107 кг. Лариса Мариненкова взяла “серебро” и “бронзу” в весовой категории до 73 кг. Егор Брикульский, впервые приняв участие в состязании, стал чемпионом Европы среди юниоров в весовой категории 80 кг. А Денис Раюл занял третье место, пишет moldpres.md.

Чемпионат в Тбилиси был обязательным этапом квалификации на Паралимпийские игры в Париже, которые пройдут в 2024 году.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md