Молдавские спортсмены завоевали 17 медалей на Чемпионате мира по кикбоксингу WAKO среди кадетов и юниоров

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Молдавские спортсмены завоевали 6 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых медалей на Чемпионате мира по кикбоксингу WAKO среди кадетов и юниоров, который проходил в Италии.

Чемпионами стали Кирилл Сапригин (42 кг), Владислав Слав (51 кг), Артём Слав (54 кг), Александр Казачинский (57 кг), Тимур Парфентьев (63,5 кг) и Михаил Антоха (91 кг), передаёт ipn.md.

В состязании приняли участие 2 600 спортсменов из 63 стран. Молдову представили 29 спортсменов.

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