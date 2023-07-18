Молдавские спортсмены отличились на Кубке Румынии

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Анна Бергий завоевала три золотые медали на Кубке Румынии. Она отличилась в беге на 400 метров с барьерами, в смешанной эстафете 4х400 метров и в эстафете 4х100 метров.

Димитриана Безеде выиграла в соревновании по метанию диска (49,61 метра), и толканию ядра (17,44 м). Сергей Маргиев одержал победу в метании молота (71,94 м), а Михаэла Ботнарь победила в дистанции на 5000 метров.

В соревнованиях спортсменов до 20 лет медали завоевали Думитру Марусяк (толкание ядра) и Игорь Олару (метание молота), пишет ipn.md.

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