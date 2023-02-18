Молдавские спасатели вернулись из Турции

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Молдавские спасатели, находившиеся с международной миссией в Турции, сегодня утром вернулись в Молдову через пограничный пункт Джурджулешть – Галац. Они пересекли государственную границу в приоритетном и облегченном режиме, сообщает Пограничная полиция.

В ходе международной миссии молдавским спасателям удалось вытащить из руин живым и невредимым 3-летнего мальчика, который пробыл в завалах поврежденного многоквартирного дома более 4 дней. Молдавские специалисты также провели работы по оценке состояния зданий и извлечению тел, сформировав совместные группы со спасателями из Венгрии, Мексики, Нидерландов и Турции, передает radiomoldova.md.

6 февраля 12 автомобилей, 55 спасателей и 2 поисковые собаки сформировали группу ГИЧС для спасения жертв разрушительного землетрясения в Турции.

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,8 в Турции и Сирии превысило 41 000 человек, и эта цифра может резко возрасти, согласно предупреждениям местных властей.

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