Молдавские спасатели участвуют в полевых учениях в Украине

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Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД принимают участие в полевых учениях, которые проходят во Львове.

По данным ведомства, мероприятия проходят в рамках проекта EU-CHEM-REACT 2. Спасатели размещены на полигоне возле города Яворив Львовской области. Так, 34 сотрудника ГИЧС РМ принимают участие в полевых учениях по реагированию на чрезвычайные ситуации химического, радиационного и биологического происхождения.

В мероприятиях также принимают участие представители Беларуси, Чехии, Литвы, Польши, Молдовы и Украины.

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