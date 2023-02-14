Молдавские спасатели продолжают поиски пострадавших в результате землетрясений в Турции

Молдавские спасатели продолжают поиски пострадавших в результате землетрясений в Турции

Молдавские спасатели продолжают поисковые работы в наиболее пострадавших от стихии районах. 

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД (ГИЧС), вчера спасательная команда продолжила работы по поиску жертв и оценке жилых кварталов и домов. В результате было найдено тело человека, передаёт moldpres.md.

В течение сегодняшнего дня молдавские спасатели продолжат работы на местах. Они осуществляются с помощью специализированной техники и двух обученных собак.

Поисково-спасательная группа Республики Молдова прибыла в Турцию с международной миссией утром 9 февраля и в течение пяти дней работала в составе смешанных групп со спасателями из Венгрии, Мексики, Нидерландов, а также из Турции.

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