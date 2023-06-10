Молдавские спасатели отправляются в Грузию. Они будут тренироваться в тушении лесных пожаров

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Команда Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, состоящая из 56 спасателей и пожарных с 12 единицами техники, примет участие в крупномасштабных полевых учениях “TbiEX Georgia – 2023”. Учения пройдут с 10 по 21 июня в городе Тбилиси, Грузия.

Учения организованы в рамках Программы в области предупреждения и реагирования на природные и техногенные катастрофы в Восточном регионе (PPRD EAST-3). Сценарий учений предусматривает подготовку и совершенствование пожарных из Молдовы в области тушения лесных пожаров с использованием специализированных методов вмешательства, – сообщает ГИЧС.

В ходе учений молдавские спасатели будут работать со специалистами и представителями команды гражданской защиты Европейского союза, которые будут координировать действия задействованных международных сил, пишет radiomoldova.md.

Участие команды ГИЧС в масштабных региональных полевых учениях “TbiEX Georgia – 2023” является частью серии мероприятий, посредством которых молдавские спасатели и пожарные готовятся присоединиться к Механизму гражданской защиты ЕС.

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