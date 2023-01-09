Молдавские сливы завоёвывают рынок Германии

0

Импортёры ищут новых молдавских поставщиков слив.

По словам Юрие Фалэ, руководителя Ассоциации производителей и экспортёров фруктов Молдовы Moldova Fruit, первые отечественные сливы были проданы Германии в 2017 году. В то время экспортировалось 220 тонн слив, но ежегодный объём постоянно увеличивался, и в 2021 году превысил отметку в 5500 тонн, говорится в данных Агентства информации по сельскохозяйственному рынку (АМИ) в Германии. В 2022 году поставки в эту страну вновь увеличились, несмотря на меньший из-за поздних заморозков весной урожай сливы.

– Молдавские производители сливы для нас надёжные партнёры. В настоящее время от 30 до 40% импортируемых нами слив поступает из Республики Молдова. Мы довольны качеством товара и ценим, что он соответствует всем нашим требованиям по срокам доставки. Молдавские абрикосы и виноград имеют своё место на немецком рынке, но эти фрукты надо рекламировать, чтобы их знал немецкий потребитель, — пишет Kurt Halder из компании OGA/OGV Nordbaden eG на своей странице в Facebook.

Несмотря на меньший урожай сливы в этом году, логистические проблемы и рост транспортных издержек, производители из РМ смогли выдержать сроки поставок и не только на немецкий рынок. Сезон молдавских слив в Германии начинается с середины-конца сентября и длится до середины ноября, в зависимости от наличия и качества.

– При площади возделывания около 20 000 гектаров Республика Молдова ежегодно производит до 100 000 тонн слив. Самыми популярными сортами на экспорт являются сорта «Стэнли», «Кабардинка», «Чачакская лепотика» и «Президент». Молдавские сливы будут доступны с начала июля до конца ноября, — сообщил Юрие Фалэ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.