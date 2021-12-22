Молдавские школьники завоевали пять медалей на Международной научной олимпиаде

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Олимпийская сборная Республики Молдова завоевала пять бронзовых медалей на Международной научной олимпиаде среди юниоров, которая прошла в онлайн-формате с 12 по 20 декабря.

Медали получили: Лео Спрынчан, Республиканский теоретический лицей “Аристотель”; Бьянка-София Ляху, Лицей творчества и изобретений “Прометей-Прим”; Никита Киоса, Лицей “Да Винчи”; Юлия Телеукэ и Даниил Мищенко, Теоретический лицей “Горизонт”, передаёт moldpres.md.

Олимпиада была организована Объединенными Арабскими Эмиратами. В конкурсе участвовали 324 ученика из 70 стран. Молдову представляли шесть учеников и три учителя.

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