Молдавские школьники завоевали пять медалей на Международной научной олимпиаде

Молдавские школьники завоевали пять медалей на Международной научной олимпиаде

Олимпийская сборная Республики Молдова завоевала пять бронзовых медалей на Международной научной олимпиаде среди юниоров, которая прошла в онлайн-формате с 12 по 20 декабря.

Медали получили: Лео Спрынчан, Республиканский теоретический лицей “Аристотель”; Бьянка-София Ляху, Лицей творчества и изобретений “Прометей-Прим”; Никита Киоса, Лицей “Да Винчи”; Юлия Телеукэ и Даниил Мищенко, Теоретический лицей “Горизонт”, передаёт moldpres.md.

Олимпиада была организована Объединенными Арабскими Эмиратами. В конкурсе участвовали 324 ученика из 70 стран. Молдову представляли шесть учеников и три учителя.

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