Молдавские школьники завоевали несколько медалей на Международной математической олимпиаде

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Две серебряные и две бронзовые медали, а также почетный знак получили учащиеся из Республики Молдова на 61-й Международной математической олимпиаде, которая в этом году прошла в режиме онлайн с 20 по 28 сентября.

Серебряные медали получили Александру Лопотенко (студент университета в Пенсильвании, США) и Михай Спиней (ученик XII класса столичного Теоретического лицея «Оризонт»). Бронзовые медали достались Думитру Жосу и Валентину Суручану (ученики XII класса столичного Теоретического лицея «Оризонт»), а почетного знака удостоился Дан Чернатинский (ученик X класса столичного Теоретического лицея «Оризонт»).

В Олимпиаде приняли участие 616 учащихся из 105 стран мира. Команда Республики Молдова была представлена ​​шестью учениками и четырьмя преподавателями, передаёт moldpres.md.

– Министерство образования, культуры и исследований и Национальное агентство по учебной программе и оценке поздравляют победителей, преподавателей и родителей и желают им дальнейших успехов, – говорится в заявлении Минобразования.

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