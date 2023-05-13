Молдавские школьники завоевали медали на Балканской математической олимпиаде

Молдавские школьники завоевали медали на Балканской математической олимпиаде

Олимпийская сборная Республики Молдова завоевала одну серебряную медаль, три бронзовые медали и почетную грамоту на Балканской математической олимпиаде.

Серебряную медаль выиграл Дан Чернатинский, бронзовые медали – Драгош Порт, Алин Попеску и Мариус Черлат, а почетную грамоту получил Константин Бабук. Все ребята учатся в столичном Теоретическом лицее “Горизонт”, передает moldpres.md.

Как уточнили в Министерстве образования и исследований, в Балканской математической олимпиаде участвовал 131 школьник из 22 стран. Республику Молдова представляли шесть учеников и два учителя. Конкурс проходил в Анталии, Турция, с 8 по 13 мая.

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