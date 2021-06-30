Молдавские школьники завоевали четыре медали на международных олимпиадах

Молдавские школьники завоевали четыре медали на международных олимпиадах

Сборная Молдовы завоевала три бронзовые медали и почетные грамоты на Европейской олимпиаде-2021 по физике. Соревнования были организованы Литвой и проходили онлайн с 19 по 26 июня.

Бронзовые медали и почётные грамоты получили ученики Теоретического лицея «Оризонт» в Кишинёве. В конкурсе в Литве приняли участие 320 учащихся из 46 стран. Республику Молдова представляли 5 школьников и два преподавателя, передаёт moldpres.md.

Ещё один ученик этого же лицея завоевал бронзовую медаль на 32-й Международной олимпиаде по информатике. Конкурс, организованный Сингапуром, проходил онлайн с 19 по 28 июня, в нём приняли участие 335 учащихся из 90 стран. Молдову представляли 4 ученика и 2 преподавателя.

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