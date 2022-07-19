Молдавские школьники завоевали четыре медали на Международной химической олимпиаде

Молдавские школьники завоевали четыре медали на Международной химической олимпиаде

Молдавские школьники, участвовавшие в Международной олимпиаде по химии, организованной Китайской Народной Республикой и проходившей в онлайн-формате с 10 по 18 июля, завоевали четыре бронзовые медали.

По данным министерства образования и исследований, высоких наград удостоились Валериан Мокряк и Юлия Телеукэ из теоретического лицея «Orizont» в Кишиневе, Антон Барбуца и Тибериу Спрынчан – учащиеся Республиканской лицея «Аристотель», передает moldpres.md.

В этом году Международная олимпиада по химии собрала 326 учащихся из 83 стран. Республику Молдова представляли четыре ученика и два преподавателя.

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