Молдавские школьники вошли в число победителей фестиваля Intel AI Global Impact Festival

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В рамках международного конкурса две команды столичных школьников соревновались со своими сверстниками из 24 стран.

По данным Министерства образования и исследований, в конкурсе принимали участие команды из столичных лицеев “Аристотель” и “Юлия Хашдеу”. Команда лицея “Аристотель”, занявшая первое место, разработала проект “AGROOTS: Доступное сельское хозяйство” для решения проблем потерь, вызванных изменением климата во всём мире. Проект имеет точность прогнозирования более 90% для одного сельскохозяйственного сезона, он эффективен и прост в использовании.

Проект “Автоматическое управление отходами”, выполненный командой лицея им. Юлии Хашдеу, принёс победу за предложенное решение по улучшению процесса автоматической идентификации и сортировки отходов с использованием технологии Computer Vision, передаёт moldpres.md.

Школьники-победители получат по 500 долларов каждый.

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