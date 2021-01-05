Молдавские школьники вернутся за парты 11 января

Молдавские школьники вернутся за парты 11 января
Соответствующий приказ издало Министерство образования, культуры и исследований. 

Второе полугодие официально начнётся 11 января 2021 года с физическим присутствием учащихся и педагогов в учебных заведениях страны. Решение было принято с учётом показателей заболеваемости коронавирусом в рядах школьников, дидактических кадров и вспомогательного персонала в первом полугодии 2020-2021 учебного года.

Действовавшие до сих пор меры защиты в контексте пандемии COVID-19 остаются в силе.

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