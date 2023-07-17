Молдавские школьники привезли серебро и бронзу с Международной олимпиады по физике

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Учащиеся завоевали одну серебряную, две бронзовые медали и две почётных грамоты на Международной олимпиаде по физике, которая прошла с 10 по 17 июля в Токио, Япония.

Обладатель серебряной медали – Виктор Ворона, учащийся столичного лицея “Оризонт”. Бронзовые медали достались Паисие Русу (лицей «Аристотель», Кишинёв), и Вадиму Ионаш (лицей «Оризонт», Кишинёв). Почётные грамоты получили Штефан Амарфий (лицей «Оризонт», Кишинёв), и Дариус Граур (лицей «Михай Еминеску», Бельцы), пишет moldpres.md.

В Международной олимпиаде по физике приняли участие 387 школьников из 82 стран мира. Республику Молдова представляли пять учеников и два преподавателя.

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