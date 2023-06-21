Молдавские школьники отличились на Европейской олимпиаде по физике

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Сборная Республики Молдова завоевала две серебряные и бронзовую медали, а так же Почётную грамоту на Европейской олимпиаде по физике. Она проходила в Ганновере (Германия) с 16 по 20 июня.

Серебряные медали завоевали учащиеся столичного теоретического лицея «Оризонт» Штефан Амарфи и Вадим Ионаш. Бронзовый призёр – Паисие Русу, учащийсястоличного теоретического лицея «Аристотель». Почётной грамоты удостоен учащийся кишинёвского лицея «Оризонт» Виктор Ворона, пишет moldpres.md.

В Европейской олимпиаде по физике приняли участие 176 учащихся из 38 стран. Республику Молдова представляли пятеро школьников и один преподаватель.

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