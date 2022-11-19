Молдавские школьники могут принять участие в конкурсе робототехники

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Национальный центр цифровых инноваций в образовании «Класс будущего» организует конкурс по робототехнике “SumoBot Challenge Moldova 2022”. Команды могут подавать заявки на участие до 25 ноября включительно.

Как сообщает курирующее проект Агентство США по международному развитию (USAID), конкурс состоится в субботу, 3 декабря, в Национальном центре цифровых инноваций в образовании. Участвовать могут ученики 10-17 лет. Каждое учреждение может зарегистрировать максимум три команды на соревнования, регистрация будет проводиться отдельно для каждой команды. Команда может состоять из двух учеников под руководством тренера. Общее количество команд, которые примут участие в конкурсе, — 64, пишет moldpres.md.

USAID продвигает образовательные инновации и изучение дисциплин STEAM, чтобы помочь ученикам из Молдовы развить навыки и умения, необходимые для профессий будущего.

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