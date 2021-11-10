Молдавские шахматисты продолжают достигать успехов на международном уровне

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В качестве президента Шахматной федерации Молдовы Игорь Додон созвал очередное заседание президиума Федерации. В ходе встречи участники подвели итоги работы организации за 10 месяцев текущего года, наметили приоритеты на ближайшие месяцы.

Игорь Додон приветствовал тот факт, что в течение 2021 года удалось провести 13 национальных соревнований. При этом наши шахматисты участвовали в десяти международных состязаниях.

На заседании был утверждён проект нового Устава Шахматной федерации, разработанного согласно последним изменениям в законодательстве. Документ будет вынесен на утверждение Общего собрания Шахматной федерации, которое состоится 4 декабря 2021 года.

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