Молдавские шахматисты показали лучший результат за все годы участия во Всемирной олимпиаде

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На Всемирной шахматной олимпиаде Молдова набрала 17 очков (7 побед и 3 ничьи) и разделила 4-6 строчки с Индией и США, расположившись на шестом месте. Это лучший результат за всю историю участия РМ во всемирных олимпиадах (до сих пор лучшим результатом было 18 место в 2006 году).

Сегодня мужская сборная Молдовы победила со счётом 2,5 против 1,5 команду Англии в последнем раунде Всемирной шахматной олимпиады, прошедшей в городе Ченнай, Индия. Иван Скицко (ELO 2490) сыграл вничью с Майклом Адамсом (ELO 2696). Юлиан Балтаг (2405) сыграл вничью с Гауином Джонсом (2551), а Драгош Череш (2378) – с Рави Хария. Судьбу поединка решил Владимир Хамицевич (2466), который выиграл у Люка Макшейна (2638).

⁃ От души поздравляем наших шахматистов и всех любителей шахмат с этим успехом. Гордимся нашими шахматистами! Браво! Ждём вас дома! – отметил на своей странице в соцсети глава Федерации шахмат Молдовы Игорь Додон.

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