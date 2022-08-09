Молдавские шахматисты показали лучший результат за все годы участия во Всемирной олимпиаде

Молдавские шахматисты показали лучший результат за все годы участия во Всемирной олимпиаде

На Всемирной шахматной олимпиаде Молдова набрала 17 очков (7 побед и 3 ничьи) и разделила 4-6 строчки с Индией и США, расположившись на шестом месте. Это лучший результат за всю историю участия РМ во всемирных олимпиадах (до сих пор лучшим результатом было 18 место в 2006 году).

Сегодня мужская сборная Молдовы победила со счётом 2,5 против 1,5 команду Англии в последнем раунде Всемирной шахматной олимпиады, прошедшей в городе Ченнай, Индия. Иван Скицко (ELO 2490) сыграл вничью с Майклом Адамсом (ELO 2696). Юлиан Балтаг (2405) сыграл вничью с Гауином Джонсом (2551), а Драгош Череш (2378) – с Рави Хария. Судьбу поединка решил Владимир Хамицевич (2466), который выиграл у Люка Макшейна (2638).

⁃ От души поздравляем наших шахматистов и всех любителей шахмат с этим успехом. Гордимся нашими шахматистами! Браво! Ждём вас дома! – отметил на своей странице в соцсети глава Федерации шахмат Молдовы Игорь Додон.

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